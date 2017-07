Provinciebestuur gaat zelf herindeling Nuenen regisseren

Het gemeentehuis in Nuenen (foto: Hans Janssen).

DEN BOSCH - Gedeputeerde Staten (GS) beginnen een wettelijk procedure, die moet gaan leiden tot een herindeling van de gemeente Nuenen. De gemeenteraad wenst pas in november hierover een besluit nemen.

Zo lang wil het dagelijks bestuur van de provincie niet wachten.



Drie mogelijkheden

GS hadden Nuenen onlangs al een ultimatum gesteld: vóór 1 juli moest duidelijk zijn hoe de politieke toekomst van deze gemeente eruit zou moeten gaan zien. Zelfstandig blijven, fuseren met Son en Breugel of opgaan in Eindhoven. De gemeenteraad had meer tijd nodig voor een besluit.

GS spreken van een aanhoudend gebrek aan bestuurskracht van Nuenen en gaat nu zelf de gesprekken op gang brengen tussen deze drie gemeenten. Het overleg begint 15 augustus en zal maximaal een halfjaar duren.



Herindelingsontwerp

De provincie verwerkt de uitkomsten in een herindelingsontwerp, dat daarna wordt voorgelegd aan de colleges van Burgemeester en Wethouders én de inwoners van de drie gemeenten.



Vanzelfsprekend kunnen ook de gemeenteraden hun visie geven voordat Provinciale Staten het herindelingsadvies vaststellen. Uiteindelijk moet het wetsvoorstel dat de herindeling van Nuenen beschrijft door de Eerste Kamer goedgekeurd worden.