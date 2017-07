'Gerrit Braks was een politicus met een rechte rug en een groot hart'

DEN HAAG - Het overlijden van politicus Gerrit Braks (84) uit Sint-Michielsgestel zorgt woensdag voor verdrietige reacties. Het CDA noemt hem 'zeer toegewijd'. "Nog steeds kwam Gerrit naar allerlei bijeenkomsten, samen met zijn vrouw Giny, gaf zijn mening over allerlei zaken en gaf steun waar mogelijk was."

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma omschrijft Braks als 'een vooraanstaand CDA-politicus die op verschillende terreinen een enorme bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse politiek'.



Partijvoorzitter Ruth Peetoom noemt Braks 'een groot christen-democraat, een boerenzoon die minister en senaatvoorzitter werd en een politicus met een rechte rug en een groot hart, iemand die stond voor zijn zaak'. "Hij wist waar hij vandaan kwam en is nooit naast zijn schoenen gaan lopen."



'De beste minister van Landbouw die we gehad hebben'

Anton Vermeer, voormalig voorzitter ZLTO, laat aan Omroep Brabant weten: "Hij was een duidelijk en markant bestuurder. De beste minister van Landbouw die we gehad hebben. Ondanks het feit dat we het zeker niet altijd met elkaar eens waren, wist hij toch begrip te kweken voor zijn standpunten bij de boeren. Ondanks zijn argarische achtergrond stond bij hem het maatschappelijk belang steeds voorop. Gerrit was een taaie onderhandelaar voor de argarische sector maar ook in Brussel. Dat was een kwaliteit en een zegen."

Braks was onder meer minister van Landbouw en fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor het CDA. In 2007 en 2008 was hij waarnemend burgemeester van Eindhoven. Ook op social media stromen de reacties binnen.



'Het grootste boerenhart'

Europarlementariër Annie Schreijer zegt 'aangedaan te zijn door het overlijden van Braks. "Voor mij was hij de beste landbouwminister met het grootste boerenhart die ik heb gekend."



Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg laat via Twitter weten: "In memoriam, Gerrit Braks. Een prachtig mens, tot het einde toe betrokken".