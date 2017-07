Luchtkasteel Hansa in Boxmeer: een duur en ondoorgrondelijk dossier

BOXMEER - Wat waren ze blij en trots in Boxmeer, toen eind 2008 bekend werd dat in deze gemeente de hoofdvestiging zou komen van een Europees keten aan kankerklinieken. Bijna tien jaar later is er nog geen steen gelegd.

Ondertussen zijn Burgemeester en Wethouders én de gemeenteraad wel ernstig tekort geschoten. Welk bedrag is er precies geïnvesteerd en waarom is er nooit iets van de grond gekomen?



'Niet ingaan op leerpunten'

Dit stelt de onafhankelijke Rekenkamercommissie Land van Cuijk. Ze zegt verder dat B en W van Boxmeer in hun reactie niet ingaan op leerpunten die in het rapport staan.



Hansa zou mensen beter moeten gaan maken, maar van het onderzoek van de commissie zou je hoofdpijn kunnen krijgen. Zo heeft het college wel erg makkelijk 750.000 euro uitgegeven voor een haalbaarheidsonderzoek, stelt de commissie. Het geld zou terugverdiend worden bij de uitvoering van het project, maar dit valt aan de doorsnee inwoner van Boxmeer niet uit te leggen.



Kosten en opbrengsten?

Over geld gesproken: de rekenkamercommissie krijgt niet duidelijk wat precies de kosten en opbrengsten van het project (hadden moeten) zijn. Ja, er zijn veel ambtelijke uren in het project gestoken, maar hoeveel precies? En er zou geld binnenkomen uit onroerendezaakbelastingen, maar ook deze revenuen vallen moeilijk te traceren.



De ogenschijnlijke naïeve manier waarop het college een relatie is aangegaan met Lex de Lange, de man achter het kankercentrum, roept eveneens vragen op. Maar ook het feit dat het gemeentebestuur nauwelijks gebruik heeft gemaakt van adviezen van ambtenaren, kan er bij de commissie niet in.



Raad moet op de blaren zitten

De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren weliswaar verscheidene malen aan de bel getrokken (komt er nog wat van?); maar de raadsleden hadden de vinger strakker aan de pols moeten houden. Nu zitten ook zij op de blaren, zo stelt de commissie vast. Ze zet ook vraagtekens bij de beweegredenen van én het college én de raad om tijdens het proces te pas en te onpas geheimhouding op te leggen.



'Prudent omgaan'

Zelfs de rekenkamercommissie heeft er last van gehad: zij heeft niet alle informatie die ze heeft gekregen, in de rapportage kunnen opnemen. Het college had haar gevraagd er prudent mee om te gaan. Of zagen B en W de bui al hangen en wilden ze het gedoe rondom het luchtkasteel Hansa niet nog erger maken?



Eén ding is wel zeker: voor Lex de Lange krijgt de affaire een staartje. Zijn bv’s die die de Hansa-keten mogelijk moesten maken, zijn failliet verklaard. De Lange zal zich hiervoor bij de rechtbank moeten verantwoorden.