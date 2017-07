Criminele broers krijgen celstraf voor poging tot doodslag op agenten

LITH - Drugscriminelen Martin en Koos R. gaan vier jaar de cel in en mogen twee jaar niet autorijden, omdat ze een politieauto probeerden te rammen tijdens een wilde achtervolging door Lith en Maren-Kessel. De twee zijn volgens het gerechtshof in Den Bosch allebei schuldig aan poging tot doodslag.

De broers verlieten in oktober 2014 samen het woonwagenkamp in Lith en werden gevolgd door een auto. Ze wisten niet dat het om twee agenten ging, omdat die niet in een dienstwagen reden. Het tweetal liet weten bang te zijn voor een liquidatie en ging er daarom vandoor.



De agenten gingen achter de broers aan, die allebei in een andere auto reden. De mannen kregen ook een stopteken, maar negeerde dat. Martin R. ging voor de politie rijden om zo te voorkomen dat zijn broer werd aangehouden.



Proberen te botsen

Hij stuurde zijn auto recht op de politieauto af, terwijl die 80 kilometer per uur reed. Dat gebeurde op een weg met veel bomen. De agenten konden een botsing voorkomen door zelf uit te wijken. Koos R. probeerde de agenten van de weg te drukken of af te snijden. Ook spoot hij pepperspray in het gezicht van een van de agenten.



Koos R. vormde in de jaren negentig met Johan V. (de Hakkelaar) de leiding van een drugsbende die grote partijen hasj naar Europa en Amerika smokkelde. De rechtbank veroordeelde hem in 2015 tot een maand celstraf voor de wilde achtervolging, omdat die vond dat hij niet schuldig was aan poging tot doodslag. Het hof dus wel.