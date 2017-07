'Webshop' voor drugs: Tilburgse broers aangehouden

TILBURG - Twee broers uit Tilburg zijn woensdagochtend aangehouden voor drugshandel via internet. De verdachten zouden de verdovende middelen in gewone postpakketten naar de klanten hebben verstuurd.

De politie kwam de mannen op het spoor in een groot onderzoek van het ondermijningsteam van de politie.



Doorzoekingen

Woensdag zocht het politieteam op meer plekken. Onder meer in de Tilburgse wijk Oud Noord. De resultaten daarvan worden later bekendgemaakt.