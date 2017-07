CDA woedend over besluit provincie om herindeling Nuenen te gaan leiden: 'on-Brabants dictaat'

NUENEN - Het CDA in Brabant is 'zwaar teleurgesteld' over het besluit van de provincie om de herindeling van de gemeente Nuenen over te nemen. De partij noemt het een ‘on-Brabants dictaat’. Het CDA vindt dat inwoners en gemeenteraden zelf over hun toekomst moeten besluiten.

‘Enkel in extreme gevallen van financiële en bestuurlijke wanorde kan een provinciale interventie wenselijk zijn. Dit is niet het geval in de gemeente Nuenen’, schrijft de partij in een verklaring. Het CDA roept gedeputeerde Anne-Marie Spierings op om de procedure onmiddellijk te stoppen.



Nuenen wil in november beslissen

Gedeputeerde Staten (GS) is een wettelijke procedure begonnen om sneller tot een herindeling te komen. De gemeenteraad van Nuenen wil pas in november besluiten of ze zelfstandig blijft of bij Son en Breugel of Eindhoven aansluit. GS wil niet zo lang wachten.



‘Het bepalen van een juiste partner voor het vormen van een nieuwe gemeente vergt een zorgvuldig besluit. De gemeenteraad heeft aangegeven enkele maanden extra nodig te hebben om voldoende geïnformeerd tot een keuze te komen. Het CDA vindt dat de gemeenteraad het recht had en heeft op deze extra tijd’, aldus de fractie.