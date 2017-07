5 jaar cel voor man die vrouw van fiets trok en wurgde

ELSHOUT/DEN BOSCH - De 23-jarige Pool die Tweede Kerstdag in Elshout een vrouw van haar fiets trok en vervolgens wurgde, heeft woensdag vijf jaar celstraf gekregen. Deze straf komt nog hoger uit dan de eis van officier van justitie, die 40 maanden eiste.

De dader kneep de keel van het slachtoffer gedurende ongeveer een minuut zowel met twee handen dicht. De 48-jarige vrouw verloor zelfs kort haar bewustzijn. Waarom de man haar probeerde te wurgen, is niet bekend.



De vrouw hield uiteindelijk lichte verwondingen over aan de actie van de man. Volgens de politie had het wel een grote, emotionele impact. Het slachtoffer moet ook 2500 euro schadevergoeding ontvangen van de dader.



Poging tot doodslag

“De daad was een zeer grove inbreuk op de lichamelijke integriteit van de vrouw, die zeer angstig is geweest en nog altijd psychisch beschadigd is'', aldus de rechtbank. De dader bleek na psychologisch onderzoek ook toerekeningsvatbaar en werd veroordeeld voor poging tot doodslag.