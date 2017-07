Jeroen Blijlevens was even de gelukkigste man van de wereld

RIJEN - Ieder jaar brengt de Tour de France nieuwe verhalen, van heroïsche overwinningen tot onverklaarbaar slechte prestaties. De Franse rittenkoers heeft een grote historie. Omroep Brabant kijkt dagelijks terug op een moment om te herinneren. Jeroen Blijlevens vandaag over zijn Tour van 1995.

Naam: Jeroen Blijlevens

Geboortedatum: 29 december 1971

Geboorteplaats: Rijen

Tour de France: 1995

Moment om te herinneren: ritwinst tijdens debuutjaar in Tour de France



Wat weet je nog van je eerste etappezege in de Tour?

"Het was een lange rit. Ik geloof echt dat we urenlang op de fiets hebben gezet. Er werd niet hard gereden. Pas in de slotfase werd er gekoerst. En hard ook. De finish was op een boulevard en we hadden wind mee. Het was een soort van hogesnelheidssprint. Ik had geen goede positie in de sprint, maar zag gelukkig Djamolidin Abdoesjaparov zitten. Een echte topsprinter. Hij trok de sprint snel aan en was een geweldige lead out voor mij. Ik kon in zijn wiel zitten en hem vlak voor de streep passeren."



Hoe bijzonder was het om een etappe te winnen?

"Dat is heel bijzonder. Als jongetje van acht jaar keek ik dagelijks naar de Tour. Mijn grote doel was om daar ook ooit te rijden. Als je dan in je eerste Tour gelijk een rit wint, voel je je even de gelukkigste man van de wereld."



Met welke verwachtingen deed je mee in 1995?

"Ik had dat jaar zo’n zeven, acht ritten gewonnen. Dat waren vooral kleine koersen. Maar daarin had ik de grote jongens al eens verslagen. Het was de bedoeling dat ik een weekje mee zou doen in de Tour, in de hoop dat ik me in twee of drie ritten zou mengen in de massasprint. Ik wilde proberen om een rit te winnen. Nou, dat ging best goed."