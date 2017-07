Arrestatieteam omsingelt huis, vuurwapengevaarlijke man aangehouden in schuur

VLAARDINGEN - De politie heeft woensdagmiddag in Vlaardingen een vuurwapengevaarlijke man uit Oosterhout aangehouden. De 26-jarige verdachte werd al langer door de politie gezocht.

De verdachte hield zich op in een huis aan de Goudsbloemstraat. Een arrestatieteam omsingelde rond halftwee de woning. Vervolgens viel het team het huis binnen.



Vuurwapen

In de schuur bij het huis, kon de politie de man aanhouden. De verdachte is naar het politiebureau in Vlaardingen gebracht. Een vuurwapen is niet gevonden.