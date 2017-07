Hondenpoepzuiger in de strijd tegen drollenprobleem in Den Bosch

DEN BOSCH - Gemeente Den Bosch kampt met een hondendrollenprobleem. In reactie op de motie ‘trap er niet in’ heeft het college besloten om een hondenpoepzuiger aan te schaffen en in te zetten tegen drollen op straat of in het park.

Als baasje ben je verplicht om tijdens het uitlaten van je hond een zakje mee te nemen om de drol van je lieve lobbes op te ruimen. Helaas neemt niet elk baasje hierbij zijn of haar verantwoordelijkheid en kampt Den Bosch nu nog steeds met hondenpoep op straat.



Als laatste troefkaart besluit het college nu de hondenpoepzuiger in te zetten. Het is een soort straatveegmachine met een slurf aan de voorkant om de drollen mee op te zuigen.