Máxima Medisch Centrum kiest met prehabilitatie voor revolutionaire aanpak

VELDHOVEN - Een patiënt moet na een operatie vaak aan de slag om conditioneel weer sterker te worden. Het Máxima Medisch Centrum draait het om, met een revolutionaire multidisciplinaire aanpak wil het patiënten juist voor een operatie fit maken.

"Wij willen de conditie van de patiënt verbeteren, juist voor ze worden geopereerd", zegt chirurg Gerrit Slooter. Prehabilitatie moet patiënten in het Máxima Medisch Centrum (MMC) klaarstomen voor een operatie.



"Er zijn vier factoren", legt Slooter uit. "Patiënten moeten trainen, ze moeten trainen op kracht en conditie. Ze krijgen voedingsadviezen, met daarbij extra vitamines en eiwitten. Ze moeten stoppen met roken. En een hele belangrijke factor is de psychologische ondersteuning. Patiënten moeten goede voorlichting krijgen. Die vier factoren bij elkaar zorgen voor een optimaal resultaat en een boost voor de operatie."



Een patiënt met een goede conditie heeft vaak minder complicaties na een operatie en kent na afloop vaak een sneller herstel.





Vanuit het Maxima Medisch Centrum start een wereldwijde studie naar prehabilitatie, naast het ziekenhuis uit Veldhoven doen ook ziekenhuizen uit onder andere Parijs en Barcelona mee aan de studie. Het Máxima Medisch Centrum is initiatiefnemer en coördinerend studiecentrum.Er werken 700 patiënten mee aan het komende onderzoek. In het MMC zijn ze intensief bezig geweest met prehabilitatie bij patiënten met darmkanker. In de toekomst hoopt Slooter dat prehabilitatie ingezet kan worden voor alle operaties.