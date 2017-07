Ronnie Tober maakt comeback op Tilburgse kermis door Tilburgse liedjesschrijver

TILBURG - “De kermis, de kermis is kilometers lang”, is de openingszin van het Tilburgse kermislied dat speciaal voor de 450e editie van de kermis is herschreven. De tekst werd van een Tilburgs sausje voorzien door tekstschrijver Ko de Laat. “Waar het op neer komt was het verzoek van de gemeente om ‘Naar de Kermis’ van Ronnie Tober te herschrijven en er een Tilburgse tekst op maken, en dat is meer dan gelukt.”

Met het origineel hadden Ronnie Tober en Ciska Peters in 1975 een grote hit. De nieuwe aangepaste 2017 versie wordt door Ronnie Tober solo gezongen, bij de officiële opening op vrijdag 21 juli. “Het gaat echt hard met het nummer”, zegt tekstschrijver Ko de Laat. “Op YouTube is het nummer al een paar duizend keer aangeklikt.” Dat Tober het nummer solo komt zingen komt omdat Ciska Peters al enige tijd niet meer actief is als artieste.



Jongens in jurkjes

Ko de Laat heeft uiteraard ook een paar zinnen gewijd aan Roze Maandag. Volgens de tekstschrijver een stukje poëzie dat de zanger erg waardeerde. “De jongens in jurkjes, in strings en in zwart leer. Ze lonken, toch haal ik me niets meer in mijn hoofd, al ben ik met Ciska al lang niet meer verloofd.”



Wie kent Ronnie nog

Het van stal halen van Ronnie Tober lijkt een meesterzet van de organiserende kermisgemeente Tilburg, maar als we willekeurig aan passanten vragen of ze weten wie Ronnie Tober is volgt heel vaak een ontkennend antwoord. “Wie, nog nooit van gehoord.” Alleen de echte ouderen (80+) kennen Tobers zangkwaliteiten nog van vroeger. Maar de melodie van het liedje kent vrijwel iedereen nog , oud en jong.



Bijzondere opdracht

Tekstschrijver Ko de Laat vond het een bijzondere opdracht met een mooi eindresultaat. “Ik vond het heel bijzonder om de tekst te mogen schrijven omdat ik het lied al kende uit mijn jeugd, ook echt gehoord op de kermis. Het is dan heel bijzonder dat je word gevraagd om een 40 jaar oud lied te herschrijven.”