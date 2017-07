Darten in Shanghai en Las Vegas, is dat ordinair zakkenvullen of speelt er ook wat anders?

VLIJMEN - Darter Michael van Gerwen vliegt de hele wereld over. Hij speelde vorige week in Shanghai en staat vrijdag pijltjes te gooien in Las Vegas. Wat is eigenlijk het nut van al deze toernooien? Sportief tellen ze nauwelijks. Is het ordinair zakkenvullen geblazen?

"De belangrijkste reden is darts wereldwijd op de kaart te zetten", zegt dartskenner Arjan van der Giessen. "Dartsbond PDC wil verder globaliseren en heeft later dit jaar ook evenementen in Auckland, Melbourne en Perth gepland."



Van Gerwen is een graag geziene gast op dit soort toernooien. "Hij doet aan de meeste evenementen mee", weet Van der Giessen. "Het is geen verplichting. Michael kan, net als anderen, weigeren. In augustus is Michael er bijvoorbeeld niet bij in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat is om privéredenen, zijn zwangere vrouw Daphne is in die periode uitgerekend. Dan blijft hij thuis."



Zakkenvuller?

Volgens de dartskenner is het verdienen van geld niet dé drijfveer voor Van Gerwen om deze toernooien te gooien. "Er zijn duizenden euro’s te verdienen, maar het prijzengeld is bij toernooien in Europa stukken hoger. Voor Michael is het een lekker extra zakcentje als hij zo’n evenement wint. Meer dan dat is het niet. Voor hem dan."



Van der Giessen stelt dat spelen in verre oorden vooral goed is voor de status van de dartssport. "Deze wedstrijden worden daar allemaal uitgezonden op televisie. De PDC hoopt dat kinderen het zien en ook eens een setje pijlen kopen. Je moet dan niet denken dat er volgend jaar een rits spelers uit de Verenigde Staten of China aan het WK meedoet, maar het kan wel effect op lange termijn hebben. Al is dat niet wetenschappelijk te bewijzen."



PDC World Series of Darts

Aan deze toernooien, de PDC World Series of Darts genoemd, doen naast toppers als Van Gerwen en Gary Anderson ook lokale spelers mee. In Shanghai was er een Chinese delegatie en in Amerika verschijnen er vanaf vrijdag ook lokale helden op het podium.



In de praktijk komt het er vrijwel altijd op neer dat de wereldtoppers eenvoudig winnen van deze lokale spelers. Volgens Van der Giessen hoeft dat niet zo’n probleem te zijn. "Het gaat er vooral om dat darts daar op televisie komt en dat het een aanzuigende kracht heeft."



Hij vervolgt: "In Nederland is het niet anders gegaan. Van Gerwen, Jelle Klaasen en Benito van de Pas zijn begonnen met gooien nadat ze Raymond van Barneveld in 1998 op tv zagen. Dat heeft gewoon effect."



