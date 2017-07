Ex-militair Herold is een van de vier onbekende Nederlanders in Expeditie Robinson 2017

ASTEN - Herold Dat is een van de vier onbekende Nederlanders die in dit jaar mag meedoen aan Expeditie Robinson. De ex-militair uit Asten mag zich als 'echte survivor' bewijzen op een onbewoond eiland.

Herold gaat samen met Imke uit Enschede, Marlé uit Houten en Carlos uit Oldenzaal in eerste instantie op een eigen onbewoond eiland zitten. Daar moet hij het met de drie andere survivors zien te redden.



Het viertal leeft op het onbewoond eiland in onwetendheid. Het is niet duidelijk of ze met of tegen BN'ers gaan strijden. Het is niet eens zeker of ze überhaupt wel een BN'er te zien krijgen op het eiland. Vanaf donderdag 7 september is het nieuwe seizoen Expeditie Robinson te zien op RTL5.



'Echte leider'

Herold wordt door de organisatie van het populaire tv-programma neergezet als echte leider. "Herold weet als geen ander wat het is om af te zien en in groepen te opereren. Hij heeft 22 jaar bij defensie gewerkt en heeft op hoog niveau aan wielrennen gedaan."



"In het dagelijkse leven draagt hij als zelfstandig ondernemer zijn kennis over discipline, zelfredzaamheid en reflectie over op anderen. Met zijn deelname aan de expeditie wil hij ontdekken of het nog steeds zo goed gesteld is met zijn zelfredzaamheid."