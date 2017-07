Huis van 7000 kilo hergebruikt plastic wordt een hoogtepunt van de Dutch Design Week

EINDHOVEN - Het wordt het middelpunt van het World Design Event, een onderdeel van de Dutch Design Week: een huis, deels van gerecycled plastic. Debatten, lezingen en workshops, er wordt van alles georganiseerd in het ‘Peoples Pavillion’. Wat nog wel een dingetje is: het moet nog gebouwd worden en een groot deel van de bouwmaterialen is er nog niet.

Het gebouw wordt niet alleen voor, maar ook door Eindhovenaren gebouwd. Zo komt een deel van de bouwmaterialen uit de Eindhovense afvalstroom. Vandaag start de inzameling van het plastic voor de gevel, er is een inzamelpunt op de plek waar het gebouw komt op Strijp S. Reinder Bakker, van ontwerpbureau Overtreders W: “We hebben veel nodig, zo’n 7000 kilo.”



Plastic en plastic

Niet alles is geschikt om de gevelstenen van te maken. De makers zijn op zoek naar HDPE en PP-plastics. “Niet alle plastic is geschikt", zegt Bakker. “Bij twijfel is er een makkelijke test, HDPE en PP zijn de enige twee soorten plastic die blijven drijven”



Naast het plastic op de gevel bestaat het huis uit ‘geleende’ materialen. Alles wat in het pand verwerkt wordt, komt er ook zo weer uit. Er wordt dus niet gezaagd of geboord. Daardoor is het huis helemaal herbruikbaar.



De inzameling van het gevelplastic start vandaag en loopt tot tien september. Het huis moet klaar zijn voor de Dutch Design Week, die wordt gehouden van 21 tot 29 oktober. Het Peoples Pavillion is onderdeel van World Design Event dat eind oktober tegelijk met die Dutch Design Week plaatsvindt. Over het World Design Event wordt al jaren nagedacht, eerst maakte het deel uit van het programma voor Brabant Culturele Hoofdstad (2018).