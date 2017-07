Veel rook bij brand in Feestcafé Lalalaa in Den Bosch

DEN BOSCH - Bij Feestcafé Lalalaa in Den Bosch is woensdagavond rond half acht brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand was vrij snel onder controle. Na ruim een half uur werd het sein brandmeester gegeven.

De brand is ontstaan achter de bar, in de buurt van een afzuiginstallatie, zo laat de brandweer weten.



Gesloten

Het café was op het moment van de brand gesloten. Twee toezichthouders van de gemeente Den Bosch zagen de brand toen ze toevallig voorbij kwamen lopen.



Veel rook

Er kwam veel rook vrij bij de brand, de bovenliggende appartementen hebben hierdoor schade opgelopen. Omdat de appartementen verbouwd worden was ook hier niemand aanwezig.



De brandweer rukte met twee bluswagens uit.