Godelieve is ervan overtuigd dat haar zoon Jelle vermoord is en leeft al jaren in een nachtmerrie

BREDA - Jelle Leemans wordt sinds 21 november 2013 vermist. Hij vertrok die dag met de auto naar Roosendaal en kwam nooit meer thuis. Misdaadjournalist John van den Heuvel sprak woensdagavond de moeder van Jelle in RTL-boulevard. “Ik ben ervan overtuigd dat hij vermoord is”, aldus de verdrietige moeder.

De politie heeft sinds kort informatie die erop wijst dat hij slachtoffer is geworden van een zogenaamde ‘ripdeal’, waarbij drugs worden gestolen. Zijn auto werd vorig jaar in maart na een zoektocht in Breda uit het water gehaald. Het lichaam van Jelle is nog steeds nergens te bekennen.



LEES OOK: Onderzoek naar vermiste Jelle Leemans in Breda: auto in Markkanaal was leeg, geen sporen van Belg



“Ik ben ervan overtuigd dat hij vermoord is”, vertelt moeder Godelieve aan Van den Heuvel. “Ik wist direct dat er iets ernstigs aan de hand was.” Ze leeft al sinds de vermissing in een nachtmerrie en roept mensen op met tips te komen, desnoods anoniem.



Dat Jelle connecties had met de drugswereld, vermoedde Godelieve al langer. “Hij heeft mensen ontmoet in het drugsmilieu”, vertelt ze in RTL Boulevard. “Hij heeft op dat vlak alles voor zichzelf gehouden. Het geld is naar zijn hoofd gestegen.”Van den Heuvel vertelde in RTL Boulevard dat deze zaak duidelijk aangeeft hoe de onderwereld en de drugswereld in Brabant te werk gaat. Hij sprak zelfs van ‘Mexicaanse toestanden’.