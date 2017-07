Man rijdt peuter aan in Drunen en rijdt daarna door

DRUNEN - Een bestuurder reed woensdagavond een peuter aan op de Johann Straussstraat in Drunen. De man reed na het ongeval door, maar werd kort daarna in de boeien geslagen. Het kindje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie ging met enkele eenheden op zoek naar de doorrijder. Over de verwondingen van de peuter is niets bekend. De bestuurder zou zich vrijwillig bij de politie hebben gemeld.