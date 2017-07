Pablo Rosario maakt prima indruk bij PSV: 'Blij met speelminuten' [VIDEO]

EINDHOVEN - PSV is in voorbereiding op het nieuwe seizoen en dat houdt in dat trainer Phillip Cocu ook talentvolle jongens aan het werk wil zien. Diverse jonge spelers kregen woensdagavond speelminuten in de oefenwedstrijd tegen FC Sion.

Pablo Rosario deed het goed tegen de Zwitserse subtopper. PSV won dat duel met 1-0 en de 20-jarige middenvelder viel meermaals op. "Ik ben blij dat ik speelminuten kreeg", sprak de speler. "Dat is toch een soort van bevestiging dat je goed bezig bent."



Tegen RKC, afgelopen zaterdag in Waalwijk, deed Rosario ook mee. "Toen ging het matig. Vandaag ging het lekker. Ik wil de trainer laten zien dat ik er klaar voor ben als hij me nodig heeft."



'Nog veel meer minuten'

De middenvelder hoopt fit te blijven en de voorbereiding goed door te komen. "Ik wil mezelf goed laten zien. Dan komen er misschien nog veel meer minuten. Al weet je niet of PSV nog spelers gaat aantrekken."



Rosario probeert daarom zoveel mogelijk te genieten van zijn avonturen bij de hoofdmacht. "Het hotel is echt top. We vervelen ons hier niet."De middenvelder keek zijn ogen uit toen hij voor de eerste keer naar het trainingsveld ging. Vanuit het hotel gaat een kabelbaan naar het oefenveld. "Ik had nog nooit in zo’n gondel gezeten. Ik keek mijn ogen uit. De natuur is hier schitterend. Dat zijn mooie dingen om mee te maken."