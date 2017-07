Van minister naar beschermheer gilde: 'Gerrit Braks droeg met trots ons schildje'

SINT-MICHIELSGESTEL - Voormalig minister Gerrit Braks uit Sint-Michielsgestel was niet alleen een belangrijk politicus. Ook voor het gilde Sint Anthonius en Sint Barbara was hij een onmisbaar persoon. Woensdag overleed Braks op 84-jarige leeftijd.

Trots laat hoofdman Thieu van Berkel van het gilde in Sint-Michielsgestel de foto's van Gerrit Baks zien. De oud-minister was na zijn actieve carriere beschermheer van het gilde. ''Hij was van groot belang voor onze vereniging.''



'Kom niet voor geld'

In 2006 werd de oudpoliticus gevraagd als beschermheer van het gilde Sint Anthonius en Sint Barbara. ''Sindsdien droeg hij met trots het schildje en wij waren er erg trots op dat hij onze beschermheer was.''



Aan de unieke move van politicus naar beschermheer ging een grap vooraf. ''Ik kwam bij hem thuis en zei: ik kom niet voor geld, ik kom vragen of u onze beschermheer wil zijn.''



Toch extra geld in laadje

Gerrit Braks antwoordde met: ''Dat komt mooi uit dat je niet voor m'n geld komt want dat heb ik wel maar dat houd ik liever voor mezelf grapte hij toen'', vertelt Van Berkel.



Toch bracht Braks geld in het laatje. Hij zorgde er mede voor dat zijn club tijdens het vierhonderd jarig bestaan nieuwe pakken kreeg. ''Daar hadden we diverse fondsen voor aangeschreven. Met de naam van Braks op de aanvragen hielp dat behoorlijk.''



Grappenmaker tot laatste moment

Woensdag kreeg ook het gilde het droevige nieuws te horen. ''Hij vertelde me laatst nog: de dokter heeft gezegd dat hij me niet beter kan maken.''



Van Berkel vroeg door, maar kon het antwoord zelf wel raden: ''Hij was ook niet ziek, het was de ouderdom. Dit is een groot verlies voor het gilde.''