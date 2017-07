Droevig nieuws voor politieteam Leijdal: zieke medewerker overleden

TILBURG - De zieke medewerker van het politieteam Leijdal in Tilburg aan wie zijn collega's in maart een ontroerend eerbetoon brachten, is deze week overleden. De politie schrijft op Facebook het droevige nieuws donderdagochtend te hebben ontvangen.

Honderd agenten, een politiehelikopter en hondengeleiders kwamen in maart bij het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg samen om de man een groet te brengen. De ernstig zieke man had binnen de politie verschillende functies. Zo was hij onder meer hondengeleider en rechercheur.



'Schouder aan schouder'

Om hem te bedanken en te eren voor zijn inzet, besloten zijn collega's tot de muzikale groet bij het ziekenhuis. 'We houden van je en zijn er voor jou en je familie', lieten ze weten. De video met daarin het lied Schouder een Schouder van Guus Meeuwis en Marco Borsato werd massaal op internet gedeeld.



Volgens het politieteam Leijdal was de collega een top brigadier en een voorbeeld voor velen. 'Wij wensen zijn gezin, familie, vrienden en collega's heel veel sterkte in deze moeilijke tijd', zo staat in een bericht op Facebook.