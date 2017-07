Rijkswaterstaat neemt maatregelen op onveilige A73

CUIJK - Met nieuwe borden, een langere invoegstrook en een aangepaste adviessnelheid, wil Rijkswaterstaat de A73 tussen Cuijk en Nijmegen veiliger maken. Op de snelweg gebeuren vooral tijdens de ochtend- en avondspits veel ongelukken.

Rijkswaterstaat voerde een grote verkeersanalyse uit tussen de knooppunten Rijkevoort en Neerbosch. Uit die studie blijkt dat veel weggebruikers de verkeerssituatie daar makkelijk onderschatten. De automobilisten reageren niet goed genoeg op de scherpe bochten en snelheidsaanpassingen bij op- en afritten, concludeert Rijkswaterstaat. Een ander probleem is dat de filedruk op de snelweg toeneemt tussen de twee knooppunten, vooral op het Brabantse deel van de weg.



Filedruk

De maatregelen moeten de weg een stuk veiliger maken. Zo wordt de adviessnelheid bij knooppunt Rijkevoort van zestig kilometer per uur teruggebracht naar vijftig.



Bij kunstwerk Het Spiek is boven de rijbaan inmiddels een nieuw bord geplaatst om te waarschuwen voor de scherpe bocht. Later wordt de invoegstrook bij Cuijk tientallen meters verlengd en aangepast zodat weggebruikers zich gedwongen voelen de hele oprit te gebruiken.



Schilden

Ook komen er' schilden' op diverse plekken die ervoor moeten zorgen dat automobilisten niet worden verblind door tegenliggers.