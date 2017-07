Autobrand in caravanstalling Bavel

BAVEL - In een caravanstalling aan de Tevoortseweg in Bavel heeft donderdagochtend een autobrand gewoed. Een persoon raakte lichtgewond.

Het vuur ontstond rond kwart over acht. De brandweer had de brand snel geblust.



Ambulance

Een ambulance kwam ter plaatse, omdat iemand te veel rook had ingeademd.



Het is niet bekend hoe groot de schade in het het voormalige kassencomplex is.