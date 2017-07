Slachtoffertje doorrijder Drunen breekt sleutelbeen en loopt hoofdwond op

DRUNEN - Het jongetje van bijna twee dat woensdagavond in Drunen ernstig gewond raakte nadat hij werd aangereden, moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Dit laat de politie donderdagochtend weten. Het slachtoffertje brak zijn sleutelbeen. Ook moest een wond aan zijn hoofd worden gehecht.

Het jongetje werd rond negen uur woensdagavond aangereden door een auto op de Johann Straussstraat in Drunen. Hij was buiten aan het spelen. De bestuurder van de auto, een man van 54 jaar uit Drunen, reed door.

De automobilist meldde zich een halfuur later op de plek van het ongeluk. Zijn auto is in beslag genomen en hij zit nog vast.



Niet gedronken

Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog door de politie onderzocht. De automobilist had volgens de politie niet gedronken.