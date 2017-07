Politie en inspectie op zoek naar illegale werknemers in hotel Azimi-broers

BREDA - De Azimi-broers, in Nederland vooral bekend van het schenken van 110.000 euro aan NAC, hebben woensdagochtend een inval gehad in hun hotel De Elderschans in Aardenburg (Zeeland). Politie, gemeentewerkers en inspecteurs van de Voedsel– en Warenautoriteit vielen rond 08:30 uur het hotel binnen, dat meldt de Vlaamse krant Het Nieuwsblad.

De politie was vooral op zoek naar illegaal personeel. Tijdens een eerdere inval bij de broers, ontdekte de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele illegale werknemers. Volgens Salar Azimi was er toen één document van één Turkse werknemer niet in orde, zo schrijft de krant.

Aan het ontbijt

Tijdens de inval zaten gasten van het hotel rustig te ontbijten. Enkele hotelgasten vertellen dat er zo’n twintig inspecteurs en politieagenten binnenvielen. Volgens de twee broers waren het er zeker zestig. “In ieder geval met overdreven veel machtsvertoon.”

Heel het hotel werd ondersteboven gekeerd en al het personeel werd ondervraagd. Niemand werd opgepakt. De broers zijn op zijn zachts gezegd 'not amused'. “Dit is gewoon machtsvertoon. Pure intimidatie om mensen die keihard werken te kleineren. Ze kunnen het niet verdragen dat wij in Lamborghini’s rondrijden en met helikopters vliegen. Dus proberen ze ons op de een of andere manier te pakken. Wij hebben helemaal niets te verbergen.” De politie maakt donderdag bekend wat en óf er iets gevonden is.

NAC

De Azimi-broers zijn in België bekend door hun deelname aan een real life soap. In ‘The Sky is the Limit’ volgen kijkers het leven van de twee miljonairs. In Brabant kregen de twee broers vooral bekendheid na hun gulle gift van 110.000 euro aan NAC.