Onderzoek naar branden, vernielingen en sabotage in Steenbergen

De politie is een buurtonderzoek begonnen

STEENBERGEN - Wie zitten er achter een reeks branden, vernielingen en sabotageacties in Steenbergen? Om daar achter te komen is de politie samen met de gemeente en het buurtpreventieteam een onderzoek begonnen in de wijk Steenbergen-Zuid.

Het afgelopen halfjaar werd de gemeente Steenbergen geteisterd door vandalisme.



Survivalclub

Zo was er een brand bij het volkstuinencomplex, werd het zwembad vernield en werden op het terrein van de survivalclub touwen van hindernissen doorgesneden.



Eerder werd al een flyer verspreod waarin aandacht werd gevraagd voor de vernielingen. De politie hoopt hiermee de daders te kunnen opsporen en meer vandalisme te voorkomen.