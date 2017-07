Jan B, dinsdag voor rechter omdat hij dreigde burgemeester 'overhoop te schieten'

BREDA - De beruchte wapenhandelaar Jan B. komt volgende week dinsdag voor de rechter. Hij is aangeklaagd voor het bedreigen van burgemeester Boelhouwer van Gilze en Rijen in 2015. De zaak was in eerste instantie ingetrokken maar daar ontstond grote ophef over.

Jan B. wordt gezien als de grootste wapenhandelaar van Nederland. Hij is in maart veroordeeld voor wapenhandel met criminelen in Amsterdam. Bovendien kreeg hij in een ander proces, in januari, celstraf voor het verstoppen van het van het lijk Freddy Janssen uit Valkenswaard.



Bedreigingen onbestraft

Er stond intussen nog steeds een zaak 'open': een bedreiging op 13 maart 2015.

Jan B. zou toen de burgemeester, een agent en ambtenaar hebben bedreigd.

Hij dreigde naar het gemeentehuis in Rijen te komen met machinegeweer en handgranaten.



Formeel staat in de aanklacht van dinsdag dat B. verdacht wordt van 'bedreiging met misdrijf (politieambt)/ verbale bedreiging met misdrijf tegen het leven/ zware mishandeling burgemeester'.



Commotie

B. had bij het OM in Breda een verzoek ingediend om de strafrechtelijke vervolging van die bedreiging te staken. Het OM honoreerde dat. Maar toen dat naar buiten kwam, ontstond daar commotie over. De rechtbank had forse kritiek op die meegaande houding en stak daar een stokje voor.



De zaak dient dinsdagochtend voor de rechtbank in Breda. Of Jan B. er zelf bij is dat is onbekend. Hij zit in de cel.