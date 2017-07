Vier berovingen binnen een week in Roosendaal, slachtoffers bruut tegen de grond gewerkt

ROOSENDAAL - Gewelddadige straatrovers hebben woensdag twee keer toegeslagen in Roosendaal. Ze maakten een portemonnee van een tiener en een tas van een ouder echtpaar buit. Op een week tijd gebeurden in Roosendaal vier berovingen.

Rond halfvier fietste een 17-jarige jongen uit Roosendaal over de Valkenburgstraat. Een andere jongen trok hem plotseling van zijn fiets. het slachtoffer viel op de grond en werd geschopt en geslagen. De straatrover ging er met de portemonnee van de jongen vandoor. Bij de beroving was ook een twee dader betrokken.



Tegen grond geduwd

Woensdagavond was het weer raak. Op het fietspad aan de Bovendonk werd een ouder echtpaar rond kwart over negen door twee jongens beroofd. De 78-jarige man werd op de grond geduwd, terwijl van zijn 70-jarige vrouw de rugzak werd meegenomen.



De daders renden weg richting het Gertrudiscollege. Agenten hebben nog naar daders gezocht, maar ze zijn nog niet gevonden. De slachtoffers hebben aangifte gedaan.



Beroofd in voortuin

Afgelopen maandag werd een 20-jarige man in de Pattontunnel bedreigd door drie straatrovers.Het slachtoffer moest mee naar een bankautomaat waar hij geld voor de daders moest pinnen. En vorige week vrijdag werd een echtpaar in hun voortuin aan de Covellijndijk beroofd van hun geld.



De politie is een onderzoek begonnen. Mensen die meer informatie hebben over de brute berovingen kunnen contact opnemen met de politie.