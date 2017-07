Opnieuw tonnen van provincie om de bij te redden

DEN BOSCH - De provincie blijft geld steken in het redden van de bij in Brabant. In de komende drie jaar heeft de provincie hier 750.000 euro voor over. Met het geld moet vooral de wilde bij in het buitengebied gered worden. Dit bijvoorbeeld door hier te zorgen voor meer bloemen.

Vooral op het platteland hebben bijen het moeilijk omdat er te weinig bloemen zijn en bijen te weinig voedsel kunnen vinden. Ooit waren er 280 soorten wilde bijen in Brabant. Maar uit een rapport over de bijenstand in onze provincie bleek twee jaar geleden al dat er 64 soorten zijn uitgestorven.



Dat het slecht gaat met de bijen heeft grote gevolgen voor de landbouw. Bijen zorgen voor de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen.

De provincie stelde in 2015 al een reddingsplan op voor de bij. Met het geld dat de provincie nu heeft toegezegd, wordt dit plan voortgezet.