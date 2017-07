Man vecht met auto-inbrekers en krijgt klappen met boormachine

EINDHOVEN - Een man uit Eindhoven is woensdag rond middernacht gewond geraakt tijdens een vechtpartij met twee auto-inbrekers. Hij had een van hen betrapt in zijn auto in de Insulindelaan in Eindhoven.

Het slachtoffer maakte, nadat hij zijn auto had geparkeerd, een wandeling met zijn vriendin. Toen ze terug bij de auto kwamen, zag de man dat er iemand voorover in zijn auto hing. Hij rende er naartoe en trok de man uit de auto. Daarop stapte de tweede man plotseling uit een andere auto. Die viel hem aan.



Sleutel uit contactslot

De man slaagde erin los te komen en de autosleutel uit het contact van de auto van de inbrekers te trekken. Daardoor konden die niet wegrijden.



Vervolgens vielen de mannen hem opnieuw aan. Hij kreeg onder meer klappen met een boormachine.



Utrechters

De vriendin van de man had intussen de politie gebeld en die hield de auto-inbrekers aan. De mannen, twee Utrechters van 18 en 19 uit Utrecht, zijn vastgezet.