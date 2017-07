Alles uit de kast zodat automobilist zijn smartphone links laat liggen

EINDHOVEN - Van punten scoren, een apparaat in de auto tot een speciaal slot met bluetooth verbinding. Ontwikkelaars trekken van alles uit de kast om fietsers en automobilisten van hun smartphonegebruik te helpen tijdens het rijden. De één gaat verder dan de ander, maar ze hebben allemaal dezelfde boodschap: wil je veilig aan het verkeer deelnemen, laat dan de smartphone links liggen.

Woensdag toonde de Tilburgse verzekeraar Interpolis een indringende reclame waarbij de gevolgen van het gebruik van je smartphone keihard werd getoond. Volgens de verzekeraar grijpt 89 procent van de automobilisten wel eens naar de smartphone tijdens het autorijden. De kans op een ongeluk is tien keer groter als je een mobiel gebruikt tijdens het rijden, stelt Interpolis.



LEES OOK: Koen knalde achterop een file toen hij met zijn carkit bezig was... een jongetje kwam om het leven



De verzekeraar ontwikkelde de app Automodus, maar er zijn meer applicaties die kunnen helpen. Als je gaat autorijden moet je de gratis app actief aanzetten. Je smartphone gaat dan over in een ‘automodus’. Je scherm is dan vergrendeld. Wanneer je die vergrendeling wil opheffen, krijg je een waarschuwing. Na elke veilige rit krijg de automobilist punten. Met die punten kun je niks kopen, maar je kan het wel vergelijken met bijvoorbeeld je vrienden. Door mobielvrij te rijden, belooft de verzekeraar 10 procent korting te geven op een autoverzekering.





SafedrivePod

Een meer verregaande oplossing is de Safedrivepod, die voor 120 euro te koop en je vier jaar kunt gebruiken. Het apparaat ter grootte van een luciferdoosje, de pod, moet je zelf bevestigen in de auto en zendt vervolgens een draadloos signaal uit als je harder dan tien kilometer per uur rijdt. De pod maakt via een speciale app vervolgens de toegang tot andere apps onmogelijk. Alleen handfree bellen en navigatie-apps kan dan nog. Als de auto dertig seconden stil staat, wordt het scherm weer gedeblokkeerd.

Traffic Reply App

Als je harder dan tien kilometer per uur rijdt, wordt deze app van Samsung automatisch ingeschakeld. De app stuurt namens jou reacties op inkomende berichten als je achter het stuur zit. Je kunt kiezen uit kant-en-klare reacties, een gifje of je kan zelf je reactie samenstellen. Ben je op je bestemming, dan kun je de applicatie weer uitzetten. De app is betrekkelijk nieuw, hij is sinds april gratis beschikbaar in de Google Play Store voor Android-toestellen.





Drive Safely Keep Focused

De app van ontwikkelaar Apptuning gaat automatisch aan en schakelt zichzelf weer uit als je volledig stilstaat. Inkomende berichtjes via sociale media kunnen niet worden bekeken of gehoord worden. Ook het verzenden van berichten is niet mogelijk. Navigatie kan wel, net als noodoproepen en handsfree bellen. Je kan ook een optie toevoegen waardoor de smartphone wel kan werken als je in de trein, bus of als bijrijder in de auto zit.

KPN SafeLock (verschijnt eind 2017)

Voor fietsers. KPN ontwikkelt samen met Veilig Verkeer Nederland op dit moment een nieuw fietsslot met Bluetooth erin die je smartphone blokkeert als je fietst. Hoe het werkt? Het slot wordt niet meer met een sleutel geopend, maar met een bijbehorende app. Zodra je dat slot opent om je fiets te gebruiken, blokkeert de app de netwerkverbinding op de telefoon. Bellen en appen is dan onmogelijk. Pas als je van de fiets stapt en die weer op slot zet, kan je de telefoon gebruiken. Overigens is het alarmnummer onderweg wel te bellen. Er hangt wel een aardig prijskaartje aan het slot. Hij zal naar verwachting zo’n 100 euro kosten. De app is eerst beschikbaar voor de Androidtelefoons.





Fietsmodus

Deze gratis app moet je aanzetten als je gaat fietsen, de mobiel kan dan niet meer voor andere functies worden gebruikt. Met de fietsmodus verzamel je punten waarmee je kans maakt op prijzen: bioscoopkaartjes of een speakerbox. Om een score te halen moet je wel minstens één kilometer fietsen. Als je tussendoor toch de smartphone wil checken, kun je afstappen en de fietsmodus tijdelijk uit zetten. De app is een initiatief van de overheid, Ziggo en drie telecomproviders.