Toch tweede zaal theater Den Bosch, raad akkoord met nieuwbouw

DEN BOSCH - Er komt een nieuw theater aan de Parade in Den Bosch mét een kleine tweede zaal. Dit heeft de gemeenteraad van Den Bosch woensdagavond in meerderheid besloten. Behalve de coalitiepartijen D66, Rosmalens Belang, VVD, CDA en Bosch Belang stemden ook PvdA en GroenLinks in met nieuwbouw van het theater. Hiermee lijkt er een eind gekomen aan een jarenlange discussie over een nieuw theater in de stad.

Eind mei kwamen burgemeester en wethouders van Den Bosch nog met het voorstel om niet te kiezen voor een tweede zaal in het nieuwe theater. Met de keuze voor een multifunctionele foyer wilde het college de kosten voor het theater drukken.

Een idee dat door de raad werd afgewezen.

Een nieuw plan voor het theater was nodig nadat onlangs bleek dat het oorspronkelijke nieuwbouwplan 21 miljoen euro meer bleek te kosten dan de gemeente had verwacht. Geen 50 miljoen euro, maar 71 miljoen euro.

Het huidige theater werd gebouwd in 1976. De discussie over een nieuw theater of renovatie van het huidige theater loopt al jaren.



Na het besluit van de gemeenteraad lijkt de kogel nu definitief door de kerk. Het college kan aan de slag met een nieuw theater op de huidige plek aan de Parade met een grote zaal met duizend stoelen en een tweede zaal voor kleinere voorstellingen.