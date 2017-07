Man (24) aangehouden voor mishandeling TU/e-student met glas

EINDHOVEN - De politie heeft donderdagochtend een 24-jarige man uit Eindhoven opgepakt voor de mishandeling van een plaatsgenoot op een studentenfeest. Het 21-jarige slachtoffer van de mishandeling moet volgens zijn vader mogelijk zijn rechteroog missen nadat hij vrijdagnacht een glas in zijn gezicht kreeg gegooid.

De nu aangehouden verdachte meldde zich op het politiebureau toen de politie hierom had gevraagd.

Op het studentenfeest in de Pioenroosstraat ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag een ruzie. Hierbij kreeg het slachtoffer, een student van de TU/e, een glas tegen zijn gezicht gegooid.

Zeer ernstig oogletsel

Het slachtoffer werd snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij zeer ernstig oogletsel had opgelopen. Of de 24-jarige Eindhovenaar het glas heeft gegooid, wordt nog onderzocht.



Het slachtoffer zou binnenkort op studiereis gaan naar Mexico. “In plaats daarvan ligt hij nu in het ziekenhuis”, vertelde zijn vader eerder aan Omroep Brabant. “Het oog is gehecht. Nu moeten we wachten tot het genezen is. Daarna weten we pas wat de precieze schade is, maar het wordt nooit meer zoals het was. Het is heel erg spannend.”