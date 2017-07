Mountainbiker Mart Hofmans uit Roosendaal fietst zware tocht in Oostenrijk

ROOSENDAAL - Uitdaging. Dat zoekt de Roosendaalse mountainbiker Mart Hofmans. Zaterdag doet Mart mee aan een loeizware mountabinbike tocht. De Salzkammergut Trophy is Europa's zwaarste eendaagse MTB-marathon. De lengte van 210 kilometer is zwaar, maar vooral de 7119 hoogtemeters zijn dodelijk.

"Het is extreem pittig inderdaad", zegt Mart donderdag bij zijn vertrek uit Roosendaal. De rit gaat door Unesco werelderfgoed. Een speciale route dus. "Het is een prachtige tocht!"



Mart fiets vaker zware tourtochten. Twee jaar geleden deed hij samen met zijn vriend en trainingsmaat Koen van de Watering mee aan de Cape Epic-tocht, een loodzware meerdaagse rit voor koppels in Zuid-Afrika. "Dat was een gave ervaring maar ik denk dat deze toch nog meer indruk op mij zal maken", aldus een gemotiveerde Mart.Marts avontuur is op onze website te volgen. Hij vlogt vanuit Oostenrijk over zijn helse mountainbiketocht.Welke uitdagingen Mart nog meer wil doen hangt af van de mogelijkheden. "Er is er een meerdaagse tocht in het Himalaya gebergte. Daar zou ik heel graag aan mee doen!"