'Probeer mezelf zo veel mogelijk op te werken', Herold ambitieus voor Expeditie Robinson

ASTEN - Hij vindt het leuk om zich te testen in extreme omstandigheden. En dus gaf Herold Dat uit Asten zich op voor de nieuwe editie van Expeditie Robinson, waaraan voor het eerst in jaren ook weer onbekende Nederlanders mogen deelnemen. Hij werd uitgekozen, samen met nog drie anderen en ze nemen het op tegen vijftien BN'ers.

"Ik ben jarenlang bij Defensie werkzaam geweest, als opleider en trainer", vertelt Dat. "Nu wil ik nog één keer de ultieme test aangaan. Ik wil onderzoeken hoe het met mijn veerkracht gesteld is onder zware omstandigheden. Uithongerend voorwaarts in Robinson!"



Back to basic

In het programma gaan de deelnemers op een extreme manier back to basic. Ze moeten op een onbewoond eiland hun eigen onderkomen maken, zelf zorgen voor eten, afzien in de hiite en intussen allerlei opdrachten doen.



Wie de finale haalt,is een kleine zes weken op het eiland. "Ik probeer mezelf in het programma zoveel mogelijk op te werken om die finaleplaats te bemachtigen", vertelt Dat.



Goed verleden

"Brabanders hebben een een goed verleden in dit spel", weet hij. "Ik ga proberen die eer hoog te houden."Hij heeft wel een idee waarom Brabanders zo goed zijn in Expeditie Robinson. "Wij zijn bourgondiërs, gezelligheidsdieren. In een groep kunnen we onszelf goed manifesteren. En we hebben wat reserves op de botten, haha."



Maar bij Dat valt het wel mee met dit vlees op de botten. "Ik heb een personal trainer die me fysiek en mentaal een aantal maanden heeft gemangeld als voorbereiding en ik heb mezelf 'zuinig afgesteld'. Ik ben begonnen met minder te eten. Zo raak je gewend aan minder energie in je systeem."