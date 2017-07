Voor 1,5 miljoen euro aan xtc en cocaïne gevonden in Tilburg

TILBURG - De politie heeft woensdag op meerdere plekken in Tilburg harddrugs gevonden met een straatwaarde van 1,5 miljoen euro. Het ging onder meer om MDMA, xtc en cocaïne. Twee Tilburgse broers werden aangehouden en zitten nog vast.

In vier huizen, een berging en een bedrijfspand in de Tilburgse wijken Oud-Noord en West ging de politie naar binnen op zoek naar drugs. Er werden duizenden xtc-pillen gevonden, kilo's aan cocaïne en hasj en ook nog grote hoeveelheden MDMA-kristallen.



Daarnaast legde de politie ook beslag op een aantal laptops en een hoeveelheid bitcoins, een digitaal betaalmiddel dat vaak in het criminele circuit gebruikt wordt.



De twee aangehouden broers zouden een drugshandel runnen via internet. Ze zouden de drugs versturen via de gewone pakketpost.