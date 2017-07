'Met middenveld en voorhoede kan PSV de eredivisie in, achterhoede blijft zorgenkindje' [VIDEO]

EINDHOVEN - PSV is in voorbereiding op een nieuw seizoen. Om de teleurstelling van het vorige voetbaljaar te vergeten wordt er hard gewerkt aan een nieuw team. Wat is er anders in vergelijking met vorig seizoen en wat gaat er nog veranderen? Omroep Brabant-verslaggever Paul Post geeft antwoord op deze (en andere relevante) vragen.

Is er een andere hiërarchie in de ploeg aan het ontstaan nu Andrés Guardado en Héctor Moreno zijn vertrokken?

"Je merkt wel dat er belangrijke spelers niet bij zijn. Het is nu een relatief jonge groep. En de routiniers die er zijn hebben de handen vol aan zichzelf."





"Het is nog maar de vraag hoe het met zijn positie gaat. Hij moet gaan scoren en zijn oude vorm moet weer terugkomen. Want Sam Lammers en Jürgen Locadia liggen op de loer.""Wat mij betreft kan PSV de competitie ingaan met Jeroen Zoet als onbetwiste eerste doelman en Luuk Koopmans en Yanick van Osch daar achter. Ik verwacht dat PSV Zoet wil behouden, zeker nu er al een paar ervaren spelers vertrokken zijn. Ik sluit niet uit dat hij zijn contract gaat verlengen en dat de club in de toekomst meedenkt als een mooie uitdaging zich aandient.""Als Marco van Ginkel komt, zit het met het middenveld en de voorhoede wel goed. Daar kun je de eredivisie mee in. De achterhoede is een zorgenkindje. Het is ook de vraag of Santiago Arias en Jetro Willems vertrekken. Als dat zo is, moeten daar ook vervangers voor komen.""Intern is hij onaantastbaar. Maar voor de buitenwereld is het anders. Het mote echt anders, het resultaat is daarbij het belangrijkste. Als de jeugd een kans krijgt en het gaat een beetje sprankelen, dan is er niets aan aan de hand."