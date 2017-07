10 automobilisten per uur betrapt die bellen of appen achter het stuur op de A67

EINDHOVEN - Meer dan 200 automobilisten die over de A67 bij Eindhoven reden, hebben een boete gekregen voor het gebruik van hun smartphone. Dat laat de politie Oost-Brabant weten. De politie controleert sinds mei extra op het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Met 35 ongelukken per maand gaat het op deze snelweg bovengemiddeld vaak mis.

Projectleider Wim van Ziel van de politie noemt het ‘droevig’. "Helaas blijkt dat het nodig is dat we hierop controleren. Automobilisten komen snel in de verleiding om hun telefoon erbij te pakken, terwijl we allemaal weten dat het niet mag."



Tien boetes per uur

In de eerste anderhalve maand controleerde de politie twee keer per week, nu is dat één keer per maand. Op sommige dagen konden agenten bijna veertig boetes uitdelen bij een controle die zo’n vier uur duurde. Dat zijn ongeveer tien automobilisten per uur die werden betrapt op het gebruik van de smartphone. "Dat is een groot aantal", stelt Van Ziel.



Toch zijn er ook automobilisten geweest die aan de controles wisten te ontkomen. Deels doordat ze werden geholpen door de weersomstandigheden. "Als de zon schijnt op een ruit, is het voor ons al lastiger om te controleren", zegt Van Ziel. "Hetzelfde geldt voor als een telefoon op de schoot ligt. We zien dat niet altijd. Bovendien is het pas verboden als je de telefoon vasthoudt.”



Levensgevaarlijk

Volgens Van Ziel kan het gebruik van de smartphone levensgevaarlijk zijn, zelfs al ligt die alleen maar op de schoot of op de bijrijdersstoel. "Als je op de snelweg rijdt en drie seconden niet op de weg let, ben je honderd meter verder. Dat kan ontzettend grote gevolgen hebben als je bijvoorbeeld in een file belandt."

Voor de politie is het de eerste keer in Brabant dat zo groots wordt ingezet op het controleren van het gebruik van de smartphone in het verkeer. De extra controles duren tot mei volgend jaar.



