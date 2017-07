Rijstrook A2 even dicht nadat automobilist zwaait met iets wat op een vuurwapen lijkt

BOXTEL - Een rijstrook van de A2 richting Den Bosch is donderdagmiddag deels afgesloten geweest omdat de politie in de berm naar een vuurwapen zocht. Rond twee uur 's middags meldden weggebruikers dat ze een man in een auto zagen zwaaien met iets wat op een vuurwapen leek.

Dat meldt een politiewoordvoerder. De bestuurder vertoonde ook asociaal rijgedrag. Hij is langs de kant gezet en aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen.



In de auto werd geen vuurwapen aangetroffen. Daarom ging de politie in de berm tussen Boxtel en Vught op zoek. Een rijstrook werd daarvoor afgesloten. Er is niets gevonden.