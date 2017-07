Nog geen vakantie voor gemeenteraad Nuenen: maandag vergadering over herindeling

NUENEN - Voor de gemeenteraad van Nuenen is de vakantie nog niet begonnen. De raadsleden zijn opgeroepen voor een extra vergadering, maandagavond.

Enige agendapunt is het besluit van Gedeputeerde Staten om de regie van de herindeling van Nuenen in eigen hand te nemen.



Geen geduld meer

De gemeenteraad had pas in november een besluit willen nemen over de bestuurlijke toekomst van zijn gemeente. Het dagelijks bestuur van de provincie kan dat geduld niet langer opbrengen, zo werd woensdag bekend gemaakt.