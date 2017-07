'Nederland heeft te weinig gevangenen', filmpje Al Jazeera over koepelgevangenis Breda gaat viral

BREDA - De nieuwe invulling van de koepelgevangenis in Breda maakt indruk op andere landen. Zoveel dat nieuwszender Al Jazeera er een filmpje over maakte en onder meer op Facebook plaatste. In het filmpje zegt Al Jazeera dat Nederland te weinig gevangenen heeft en daarom op zoek is naar creatieve ideeën om de gevangenissen te vullen.

Al Jazeera laat in het filmpje zien dat één van de uitgevoerde ideeën Prison Escape in de koepelgevangenis is. Prison Escape is een escaperoom waarbij bezoekers drie uur de tijd krijgen uit de gevangenis te ontsnappen. Ook hebben veel mensen een werkruimte in de voormalig gevangenis.



Onder de post op Facebook staan veel reacties. Sommige reageerders noemen het belachelijk, anderen vinden het geweldig en willen hiervoor naar Breda afreizen.



Het bedrijf achter Prison Escape is blij met het filmpje en bedankt ze op Twitter en op Facebook.