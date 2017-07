Cees Engel verliest kort geding en mag nog steeds camping Fort Oranje niet op

RIJSBERGEN - Eigenaar Cees Engel van Fort Oranje in Rijsbergen heeft het kort geding verloren waarmee hij weer toegang hoopte te krijgen tot de camping. Hij spande de zaak aan tegen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant die hem een gebiedsverbod oplegde. Dat betekende dat hij niet meer welkom was op Fort Oranje.

"Heel erg jammer. Het zegt veel over de rechtbank", reageert Engel op het vonnis. De gemeente Zundert en de Veiligheidsregio zien deze uitspraak 'als een bevestiging van de noodzaak van deze aanpak'.



Cees Engel kreeg op 23 juni, de dag dat de gemeente Zundert het beheer van de camping overnam, een gebiedsverbod opgelegd. Hij zou de openbare orde verstoren op de camping. Ook zijn zoon Jan, 'huisjurist' Jeroen Pols, beheerde Jimmy van de Beek en de vrouw van Cees waren vanaf die dag drie maanden niet welkom op de camping.



De campingeigenaar was het niet met die beslissing eens en spande een kort geding aan, maar de rechter stelt hem dus in het ongelijk. "Ik ben totaal verbijsterd", reageert zoon Jan. "Ik zie helemaal niets van ons verhaal terug in het vonnis. Het lijkt erop alsof dat vonnis al voor de zitting is geschreven. Heel erg zorgwekkend."



'Uitspraak voorkomt onrust'

De gemeente Zundert is erg tevreden met de uitspraak van de rechter. "Dit betekent dat we verder kunnen op de ingeslagen weg. We hebben deze maatregel genomen in het belang van de bewoners om in alle rust te werken aan het herhuisvestingsplan. Deze uitspraak voorkomt dat er opnieuw onrust ontstaat", laat burgemeerster Leny Poppe-de Looff weten.



Begin juni werd bekend dat de gemeente Zundert Fort Oranje binnen een jaar wilde gaan sluiten, omdat het volgens de burgemeester niet gaat om een camping maar een criminele woonwijk. Hierop besloot Cees Engel dat hij de camping dan al op 3 juli dicht wilde gooien. De gemeente vond dat veel te vroeg en nam op 23 juni het beheer van de camping over, zodat de huidige bewoners nog genoeg tijd hebben om een nieuwe woonplaats te regelen.