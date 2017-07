Commando's stoppen met schietoefeningen na fataal ongeluk op schietbaan Ossendrecht

ROOSENDAAL - Bij het Korps Commandotroepen in Roosndaal zijn alle schietoefeningen met scherpe munitie voorlopig stilgelegd. Dat heeft het Ministerie van Defensie bevestigd. De maatregel volgt op een rapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid over een dodelijk ongeval bij een schietoefening van de commando's in Ossendrecht.

Volgens RTL Nieuws zijn ook alle interne opleidingen voor commando’s stilgelegd, zoals parachutespringen, duiken en omgaan met explosieven. "Ik draai geen opleidingen meer tot eind 2017", schrijft de hoogste baas van de commando's in een mail die RTL in handen heeft.

Grote kritiek

Aanleiding voor deze maatregel is de dood van een commando op een schietbaan in Ossendrecht in maart vorig jaar. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid had destijds grote kritiek op het gebrek aan veiligheid bij die oefening.



Een woordvoerder van Defensie bevestigt de berichtgeving: "We nemen hiermee het zekere voor het onzekere. De genomen maatregelen hebben geen invloed op de operationele inzetbaarheid van de commando's", aldus het ministerie.