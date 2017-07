Twee jaar na ongeluk met meisjes in Engelen gaat de maximumsnelheid van 80 naar 70

DEN BOSCH - Twee jaar na een ernstig ongeluk met twee meisjes in Engelen gaat de maximumsnelheid op de Haverlij van 80 naar 70 kilometer per uur. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, hebben dit aangekondigd.

De twee jonge meisjes werden in oktober 2015 aangereden door een vrachtwagen. Het Bossche college kon pas vergaande maatregelen overwegen nadat duidelijk was geworden of het ongeluk iemand te verwijten valt.



'Ten onrechte verdacht'

Dit bleek niet het geval, want in januari van dit jaar (anderhalf jaar na het ongeluk dus) werd bekend dat de vrachtwagenchauffeur niet wordt vervolgd. De man was ten onrechte als verdachte aangemerkt. De meisjes die werden aangereden, waren toen veertien en vijftien. Eén van hen verkeerde enige dagen in levensgevaar.



Uit het ongevalsrapport bleek dat de kruising van de Beverspijken en Haverlij, waar de botsing gebeurde, verkeerstechnisch deugt. Desondanks werd de wegmarkering al snel aangepast. Ook is besloten de beplanting vaker te snoeien.



Snelheidsverlaging na overleg

Daarna is er overleg geweest tussen de gemeente en de Bestuursraad Engelen-Bokhoven. Hierin is besloten nog meer zich te creëren op het kruispunt én de snelheid terug te brengen van tachtig naar zeventig kilometer.



De bestuursraad had eerder vijftig kilometer per uur bepleit. Mogelijk wordt de snelheid toch nog verder verlaagd. Dit is pas mogelijk wanneer er op de plek van het ongeluk een rotonde komt. De bestuursraad is het hiermee eens, zo laten B en W weten. Het besluit voor de snelheidsverlaging wordt nog vóór oktober gepubliceerd.