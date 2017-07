No Surrender-leden die een clubgenoot zouden hebben mishandeld, vrij uit voorarrest

BREDA - Vier No Surrender-leden die vorig jaar een clubgenoot zouden hebben afgetuigd, mogen de cel uit. De rechtbank in Breda heeft bepaald dat hun voorarrest wordt opgeschort.

De mishandeling was op 6 mei vorig jaar in Bergen op Zoom. Het slachtoffer was Clement H. Na de begrafenis van de vader van een No Surrender-lid, zou hij zijn meegenomen door de vier mannen. Die mishandelden hem in een bosgebied in de buurt van de A58 bij Bergen op Zoom. Daarbij brak Clement H. zijn kaak en zijn onderbeen.



Paspoort inleveren en melden

Twee van de vier zaten inmiddels negen maanden vast, de andere volgden later. Volgens de rechtbank zijn er onvoldoende bezwaren om de mannen nog langer vast te houden.



Bovendien kan het nog lang duren voordat de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld. Ze mogen onder voorwaarden vrijdagmiddag naar huis. Ze moeten wel hun paspoort inleveren, zich regelmatig melden en geen contact hebben met het slachtoffer.



Volgens de advocaten van de mannen is er te weinig bewijs. Alles draait om de belastende verklaring van het slachtoffer zeggen ze. Ze noemen hem 'onbetrouwbaar'. Een van de advocaten zei in de rechtbank dat niet uitgesloten kan worden dat de man gevallen is met de motor. Dat verhaal moest Clement H. naar verluid vertellen na de mishandeling. Het motief voor de mishandeling ligt mogelijk in een ruzie binnen het Rotterdamse circuit.



Klaas Otto

In de zaak is er onlangs nog een vijfde verdachte bijgekomen: Klaas Otto uit Bergen op Zoom. Volgens het Openbaar Ministerie was hij de opdrachtgever en regisseur van de mishandeling. Hij en zijn advocaat waren donderdag niet op de zitting. Otto zit voor een reeks andere misdrijven inmiddels een jaar in voorarrest.



Het bewijs bestaat naast de belastende verklaring, uit talloze camerabeelden. Onder meer gemaakt op de Grote Markt in Bergen op Zoom en de begraafplaats bij het crematorium in Bergen. De politie heeft een liplezer naar de beelden laten kijken.



Het OM vermoedt dat op de beelden te zien is hoe Klaas Otto de vier verdachten een instructie geeft om Clement H. te molesteren. De advocaten bestrijden dat. Het was volgens hen puur en alleen overleg over hoe de enorme uitvaartstoet met motoren in goede banen kon worden geleid.



Ikea

De vier verdachten komen uit de regio Rotterdam en Amsterdam. Een van de vier -een Rotterdammer van 34- is pas opgepakt voor een mishandeling bij de Ikea in Breda. Die was volop in het nieuws, omdat de politie de bewakingsbeelden naar buiten bracht en ook een foto van een onbekende en geknevelde man.



Een andere verdachte -Joop H. uit Amsterdam-was onlangs ook in het nieuws na een aanslag. In april ontplofte een bom voor zijn huis.