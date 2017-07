Van voetballer tot algemeen directeur: Frank van Mosselveld aan het roer bij RKC Waalwijk

WAALWIJK - Frank van Mosselveld is de nieuwe algemeen directeur van RKC Waalwijk. Als speler was hij negen seizoenen actief in het geel en blauw van de club uit Waalwijk. Hij was onder meer aanvoerder van het eerste elftal.

"De afgelopen jaren hebben onze Raad van Commissarissen en voormalig directeur Remco Oversier een stabiel fundament gelegd voor verdere gezonde groei van RKC Waalwijk", zegt Van Mosselveld."Ik ben blij en trots met de kans die me geboden wordt om vanuit dit fundament verder te bouwen aan de toekomst van RKC Waalwijk en ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan in deze nieuwe functie."Peter Konijnenburg, voorzitter van de Raad van Commissarissen, over Van Mosselveld: "Frank kent de club natuurlijk door en door en heeft een groot netwerk in Waalwijk. Daarnaast past het in het beleid van RKC Waalwijk om talentvolle mensen alle gelegenheid te geven om zich te ontwikkelen. We kijken ernaar uit om samen met Frank verder te bouwen aan de toekomst van onze mooie club."