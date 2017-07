Komt er een megastal met 18.000 varkens in Nijnsel? Het besluit valt vanavond

NIJNSEL - Komt er een megastal met bijna 18.000 varkens in Nijnsel? De gemeenteraad van Meierijstad, waar Nijnsel onder valt, neemt daar donderdagavond een beslissing over.

De eventuele komst van de megastal zorgt voor verdeeldheid. Het college van burgemeester en wethouders ging in juni akkoord met plannen voor de bouw van de megastal.



Angst

Andere boeren uit het dorp en omwonenden zijn tegen de komst van de stal. Ze zijn bang voor hun gezondheid en stankoverlast. De boeren en omwonenden hebben zich verenigd als 'Reaktiegroep Bleieven'.



ZIE OOK: Protest in Nijnsel tegen megastal met 18.000 varkens: 'Ik doe dit voor mijn kinderen'



Dierenrechtenorganisatie Compassion in World Farming voerde ook actie tegen de komst van de megastal. De gemeente werd vorig jaar overspoeld met meer dan 10.000 protestmailtjes. Vorige week kreeg de gemeente nog 18.000 bloemenzaden en 15.000 handtekeningen aangeboden.



Eisen

De familie Verhagen uit Veghel wil een megastal met bijna 18.000 varkens bouwen aan de Lieshoutseweg in Nijnsel. Het bedrijf voldoet aan de laatste eisen op het gebied van duurzaamheid. De aangevraagde vergunning past binnen de geldende wet- en regelgeving, liet wethouder Eric van den Bogaard eerder weten.