Cees Haast reed achter Tommy Simpson toen die overleed in de Tour: 'Ik zag het zo'n beetje gebeuren'

RIJSBERGEN - De Tour de France van 1967 werd gewonnen door de Fransman Roger Pingeon, maar de editie van vijftig jaar geleden wordt vooral herinnerd als de Tour waarin Tommy Simpson overleed. Cees Haast eindigde de Tour in 1967 als veertiende. In de etappe waarin Simpson overleed reed hij kort voor zijn afstappen achter de Engelsman.

Naam: Cees Haast

Geboortedatum: 19 november 1938

Geboorteplaats: Rijsbergen

Tour de France: 1967

Moment om te herinneren: het overlijden van Tommy Simpson tijdens de Tour



Simpson overleed precies vijftig jaar geleden en u reed die Tour mee, wat weet u er nog van?

"Ik heb het zo’n beetje zien gebeuren. Ik zat in de kopgroep. We begonnen aan de Mont Ventoux en een paar renners hadden al gelost. We kwamen het bos uit en toen moest ik zelf lossen. Even later moest Simpson lossen. Hij viel bijna van zijn fiets. Twee begeleiders uit zijn wagen waren er om hem te ondersteunen. Zo bleef hij op de fiets. Ik kwam steeds dichterbij. Er liepen twee jongens naast hem toen hij zijn hoofd tussen zijn armen liet hangen. Hij werd van de fiets gehaald en aan de kant gelegd. Toen ik er was leefde hij nog wel, maar er zat niet veel leven meer in. Helaas is Tommy niet veel later overleden."



Bent u gestopt toen u bij Simpson kwam?

"Nee. Je zit zelf in de wedstrijd en moet gewoon verder. Hij werd op dat moment ook geholpen door zijn ploegleider en de jongens die erbij waren. Voor mij ging de wedstrijd ook verder. Je moet toch door."



Wanneer werd duidelijk dat Simpson overleden was?

"Jan Janssen won die dag de etappe, ik sliep met hem op een kamer. We zaten op het bed het Tourboek van de volgende dag te bekeken. Op een gegeven moment ging de telefoon. Jan pakte de telefoon aan. Het was zijn ploegleider van Pelforth. Hij zei: 'Helaas, Tommy is overleden'. Het was een vriend van Jan. We waren allemaal vrienden, maar Jan was speciaal bevriend met hem. Dat nieuws was even schrikken."



Hoe ging het daarna verder met de Tour?

"Er waren coureurs die niet meer wilden vertrekken. Er valt een collega weg, dat is een hard gelag. Daar blijf je ook mee rondlopen. De volgende dag hebben we rustig gedaan, het was een stille tocht. Maar de Tour moest verder. De andere dagen is er wel over gesproken. Maar koers is koers. Wielrennen is een keihard beroep."