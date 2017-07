Fouten gemaakt na stuwongeluk in Grave: gevolgen niet goed ingeschat en geen overzicht

GRAVE - Rijkswaterstaat, de gemeente Grave, de betrokken veiligheidsregio’s en de waterschappen hebben fouten gemaakt in de afhandeling van het ongeluk bij de stuw bij Grave. Ze hebben de gevolgen niet goed ingeschat en er was geen overzicht over de situatie. De partijen hebben ook niet goed samengewerkt.

Dat blijkt uit een onderzoek door Adviesbureau Berenschot naar de afhandeling van het ongeval. Een binnenvaartschip geladen met benzeen ramde eind vorig jaar de stuw. De aanvaring had grote gevolgen. De Maas liep leeg en het scheepvaartverkeer lag bijna een maand stil.



Aangedrongen op evaluatie

Op de evaluatie was vooral door bestuurders in Gelderland sterk aangedrongen, omdat die veel te laat te horen kregen dat een schip tegen de stuw was gevaren.



Terwijl bewoners aan de Brabantse kant van de Maas gewaarschuwd werden dat ze ramen en deuren moesten sluiten, hoorden Gelderlanders op dezelfde afstand niets. Uiteindelijk lekte geen benzeen weg.



Begin deze maand was de stuw hersteld. De totale kosten voor de reparatie worden geschat op zo'n twintig miljoen euro.



Onderzoeken

Er loopt nog een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), evenals een strafrechtelijk van het Openbaar Ministerie.