Geel, groen, wit of bolletjestrui? Wie komen er dit jaar naar de criteriums?

BOXMEER - Terwijl ze in de Tour de France pas halverwege zijn, wordt er door verschillende organisaties al flink getrokken aan renners. Meteen na de grote ronde van Frankrijk staan er criteriums op het programma in Nederland. Welke grote namen hopen de vier grootste criteriums van Brabant binnen te halen?

Daags na de Tour, maandag 24 juli – Boxmeer

Pierre Hermans is momenteel met de organisatie van Daags na de Tour druk bezig met het samenstellen van het rennersveld. "Vorig jaar was het pas op de laatste zaterdag van de Tour de France allemaal rond. We willen alle Nederlandse renners die nu in de Tour rijden. Wij richten ons altijd op de Nederlandse renners."



"We hebben minder met een buitenlandse Tourwinnaar", vervolgt de voorzitter van het criterium in Boxmeer. "En voor die centen kunnen we ook een aantal Nederlandse renners contracteren. We gaan als Daags na de Tour niet voor de meeste aandacht, maar voor iets leuks voor de Nederlandse wielersportliefhebbers. We zijn druk bezig om het deelnemersveld rond te krijgen en dat gaat lukken ook, dat komt goed."



Acht van Chaam, woensdag 26 juli – Chaam

"We hopen vandaag of morgen een telefoontje te krijgen vanuit de Tour. Onze hoop is gevestigd op Marcel Kittel", zegt Theo van der Westelaken van de organisatie van De Acht. "Uiteraard kijken we ook naar Nederlanders. En dan zou het erg mooi zijn als Kittel tegen Dylan Groenewegen kan spurten in de Dorpsstraat. Maar het is voorlopig nog hopen, zeker is het nog niet."



"Naast de mannen hebben we ook bij de dames mooie namen. Anna van der Breggen heeft getekend. Daar komt waarschijnlijk ook Marianne Vos nog bij, terwijl we ook bezig zijn met Thalita de Jong."



Draai van Kaai, maandag 31 juli – Roosendaal

Bij de Draai van de Kaai is het dit jaar compleet anders. "We hebben gezegd: we stoppen met het criterium, we komen met een nieuw en prachtig evenement", zegt voorzitter Sander van Peer. Er is nu een echte wedstrijd van 120 kilometer.



"We richten ons niet op renners, maar op het contracteren van ploegen. De ProContinental-ploeg Roompot-Nederlandse Loterij is een van de ploegen die we hebben gecontracteerd. We zijn nog bezig met LottoNL-Jumbo, Sunweb en Lotto-Soudal. We hopen dan natuurlijk wel dat de ploegen mooie renners meenemen, maar dat is afwachten."



Profwielerronde Etten-Leur, zondag 13 augustus - Etten-Leur

In Etten-Leur steken ze de ambities niet onder stoelen of banken. Ronnie Buiks, voorzitter van de profwielerronde, zet hoog in. "Het is onze ambitie veel truien binnen te halen. Vanuit de Tour willen we groen, geel en de bolletjestrui. Misschien ook de witte trui. Ons criterium is pas drie weken na de Tour, we volgen de ontwikkelingen in Frankrijk dan ook nauwlettend en hopen daarna onze slag te slaan."



In Etten-Leur is men al wel zeker van een trui. "Ramon Sinkeldam komt naar Etten-Leur, Nederlands kampioen op de weg. Maar ook Koen Bouwman is interessant, hij heeft de bolletjestrui gewonnen in de Dauphiné. En ook een renner als Peter Sagan is heel interessant."



